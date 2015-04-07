台湾已公布经济指标--2015/4/7

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 2月 +3.32% +7.58% r 4/23 -- 季调失业率 2月 3.74% 3.78% 4/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 2月 -0.19% -0.94% 4/8 -- ) 外汇存底(亿美元) 2月底 4,178.26 4,159.03 4/7 -- 商品出口(y/y) 2月 -6.7% +3.4% 4/8 -- 商品进口(y/y) 2月 -22.4% -4.8% 4/8 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +6.51% +5.86% 4/24 -- 外销订单(y/y) 2月 -2.7% +8.1% 4/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 191.8 +150.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +18.2 +41.8 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +3.35% +4.32% r -- -- (Q4统计值) (Q3统计值) 重贴现率(%) 3月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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