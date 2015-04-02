台湾汇市：台币连两升收创今年新高，韩元及台股大涨激励外资汇入

* 台币连两日收涨带量创今年新高 * 韩元及台股大涨激励外资汇入量增 * 下周实质交易区间料在31.15-31.40 路透台北4月2日 - 台币兑美元 周四延续上日涨势，收创今年收盘新 高。汇银人士表示，由于美国民间就业数据增幅不如预期，打击美元多头气势带动韩元等亚 币跳涨，台币实质交易也靠向区间高位，并随着外资汇入量能扩大，令台币实质交投一度向 31.200靠拢。 汇银人士指出，美国周五将公布非农就业数据，由于周三发布的3月ADP民间就业人数增 加18.9万人，为2014年1月以来的最低增幅，市场对非农数据的乐观预期出现修正，若出乎 意外的优于预期，美元将有转强的机会，非美货币可能区间偏跌；倘若出乎意外的差，非美 货币则有望区间偏升。 今日台币收创逾三个月收盘高位，前波收盘高位为2014年12月11日的31.262，并创逾两 个月盘中新高，前波盘中高位为1月29日的31.200。继上周台币上涨0.55%后，本周再涨0.23 %。台湾金融市场周五因假期休市一天。 〞韩元升破1,100，外资就有汇入，台股大涨，汇入量就增加。〞一位官股银行交易员 说。 汇银人士表示，今日随着韩元升破1,100的关键价位，带动外资汇入力道增温，或因市 场预期美国非农数据表现可能欠佳，短线台币区间偏多氛围略胜一筹，但最终仍待非农就业 数据好坏见真章。 另有民营银行交易员提及，此次美国非农数据公布时点正值欧洲及台湾等多地长假期间 ，只有美国及中国等市场即时反应，预估市场流动性将变差，将使美非农数据优劣对市场影 响的波动度扩大，不排除导致市场暴涨暴跌的情况。 今日台币主要交易区间在31.201-31.279，上日交易区间在31.266-31.309。交易员预估 ，下周台币主要实质交易暂看在31.150-31.400之间。 台湾金融监督管理委员会周四公布，外资及陆资于2015年3月净汇入约14.38亿美元，连 续三个月净汇入，外资至今总累计净汇入金额达1,994.52亿美元，续创历史新高。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一周及一个月期美元/台币换汇点折价幅度皆明 显较上日尾盘扩大，显示海外法人看好台币续涨；一个月美元/台币远汇 尾盘 报31.070/31.090，上日收在31.209。 此外，台湾股市周四收高0.97%，报9,600.32点。证券交易所资料显示，今日外资及陆 资在台股转为买超52.66亿台币，中止连续七日卖超合计455.61亿台币。 韩元周四收高0.6%至四周高位，报1,095.5，盘中一度升至1,095.2，触及3月4日以来盘 中高点，上日公布的美国数据疲弱打压美元走软。 新兴亚币周四上涨，因3月美国民间就业、制造业活动和第一季经济增长数据令人失望 ，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)将不急于升息。 下周全球重要经济事件和数据包括： 4月6日(一)：日本2月同时指标、领先指标；美国3月Markit综合和服务业PMI；美国供 应管理协会(ISM)3月非制造业指数美国4月就业趋势指标； 4月7日(二)：台湾3月底外汇存底；欧元区、德国及法国3月服务业和综合PMI终值；英 国Markit/CIPS 3月服务业PMI；欧元区Sentix4月投资者信心指数；欧元区2月PPI；美国2月 消费者信贷；美国2月JOLTS职位空缺数；澳洲央行利率决定；印度央行利率决定；日本央行 举行爲期两天的货币政策会议(至4月8日)；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在俾斯麦 -曼丹商会早餐会上发表演讲； 4月8日(三)：台湾公布3月出口及3月CPI；美联储公开市场委员会公布3月货币政策会议 记录；英国央行举行货币政策委员会会议(至4月9日)；法国央行总裁诺亚出席法国金融媒体 颁奖典礼；欧洲央行管委会委员暨西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在德勤会议上讲 话；日本3月服务业景气判断指数；德国2月工业订单；欧元区2月零售销售；英国皇家测量 师学会(RICS)3月房价差值； 4月9日(四)：德国2月工业生産、贸易收支和进出口；韩国央行宣布利率决定；英国央 行宣布利率决定和量化宽松规模；美国2月趸售(批发)库存、销售；英国2月贸易收支； 4月10日(五)：中国3月工业生産者价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)；美国3月 联邦预算；美国3月进出口物价；美国里奇蒙联储总裁拉克尔就经济前景发表讲话；美国明 尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在一活动上讲话；英国2月工业生産、制造业生産；法国2月 工业生产；澳洲2月房屋融资。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.303 31.362 31.201-31.362 31.362 7.59 6.58 元太外汇经纪公司 31.303 31.360 31.205-31.360 31.360 3.95 3.38 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.100/-0.085 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.165/-0.135 -0.080/-0.060 (完)