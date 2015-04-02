更新版1-中国汇市：人民币收盘四连升至两周新高，短线料围绕6.2窄幅震荡

* 人民币连四日收升，续创两周新高 * 成交不甚活跃，市场观望气氛浓厚 * 短期或围绕6.2做窄幅震荡 路透上海4月2日 - 人民币兑美元即期 即期周四收盘四连升，续创两周新高 ；受国际美元回落带动，人民币中间价回升结束连四日跌势；交易员指出，市场缺乏指引， 市场观望情绪较浓，短期汇价或在6.2附近展开窄幅震荡。 他们表示，即期涨幅明显收窄，继续上行动力有限；近期市场多由客盘驱动，中间价指 引作用有所下降，加之市场难觅央行踪迹，而且清明假期临近，人民币汇率可能维持区间震 荡。 “市场交投比较清淡，结售汇比较均衡，也没见央行踪迹，可能央行的态度也是希望市 场稳定吧，”某股份行交易员指出，“感觉汇价在6.2附近继续下去也比较难，下方购汇盘 也出现了。” 全球汇市方面，美元周四下跌，对跌势进行着整理，有新迹象显示美国第一季经济明显 放缓，这料将推后美联储开始升息的时间。 交易员并指出，市场都在关注周五非农数据表现，如果非农数据超预期，美元指数有可 能重返100关口，这可能会令人民币汇率再度承压。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PBOC >，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格<CNY=CFXS 6.1970 6.1980 0.02% > 中间价 6.1396 6.1434 0.06% 成交额<CNYSPTVOL=CFXT 130亿美元 > 日内相对于中间价最大 -0.96% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 48 6.1940 6.1988 2015年来即期升贬值幅 0.11% 度 1年期美元/人民币掉期 1710 升水 离岸人民币市场,北京时 今日 上日 间17:11 1年期NDF 6.3195/6.3245 6.3245 CNH即期 6.2044/6.2064 6.2036 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 李文科)