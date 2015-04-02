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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 17:42 BJT

更新版1-中国汇市：人民币收盘四连升至两周新高，短线料围绕6.2窄幅震荡

* 人民币连四日收升，续创两周新高
    * 成交不甚活跃，市场观望气氛浓厚
    * 短期或围绕6.2做窄幅震荡

    路透上海4月2日 - 人民币兑美元即期 即期周四收盘四连升，续创两周新高
；受国际美元回落带动，人民币中间价回升结束连四日跌势；交易员指出，市场缺乏指引，
市场观望情绪较浓，短期汇价或在6.2附近展开窄幅震荡。

    他们表示，即期涨幅明显收窄，继续上行动力有限；近期市场多由客盘驱动，中间价指
引作用有所下降，加之市场难觅央行踪迹，而且清明假期临近，人民币汇率可能维持区间震
荡。

    “市场交投比较清淡，结售汇比较均衡，也没见央行踪迹，可能央行的态度也是希望市
场稳定吧，”某股份行交易员指出，“感觉汇价在6.2附近继续下去也比较难，下方购汇盘
也出现了。”

    全球汇市方面，美元周四下跌，对跌势进行着整理，有新迹象显示美国第一季经济明显
放缓，这料将推后美联储开始升息的时间。 

    交易员并指出，市场都在关注周五非农数据表现，如果非农数据超预期，美元指数有可
能重返100关口，这可能会令人民币汇率再度承压。
        
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PBOC
 >，以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                    
 在岸市场人民币兑美元          今日             上日         升贬
 即期成交价格<CNY=CFXS        6.1970           6.1980       0.02%
                     >                                    
      中间价                  6.1396           6.1434       0.06%
 成交额<CNYSPTVOL=CFXT       130亿美元                         
                     >                                    
                                                               
  日内相对于中间价最大   -0.96% (上限±2%)      日高         日低
                  波幅                                    
    日内波动幅度(pips)          48             6.1940      6.1988 
  2015年来即期升贬值幅         0.11%                                
                    度                                    
  1年期美元/人民币掉期         1710                            
                  升水                                    
                                                          
                                                               
 离岸人民币市场,北京时         今日              上日          
 间17:11                                                  
 1年期NDF                  6.3195/6.3245       6.3245          
         CNH即期           6.2044/6.2064       6.2036          
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 李文科)

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