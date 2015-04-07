台湾货币市场：4月7日及本提存期资金预期变化一览表

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透台北4月7日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素 摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期7,263.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --央行发行364天期定期存单，金额1,300亿台币，2日标售。 ---------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)3,922.1亿台币： 04/08 1,397.30亿台币 04/09 2,000.50亿台币 04/10 538.50亿台币 04/13 2,144.50亿台币 04/14 969.00亿台币 04/15 1,978.50亿台币 04/16 1,393.70亿台币 04/17 2,035.50亿台币 04/20 616.00亿台币 04/21 5,659.00亿台币 04/22 2,257.50亿台币 04/23 2,938.50亿台币 04/24 257.00亿台币 04/27 6,807.80亿台 币 04/28 1,872.50亿台币 04/29 4,675.50亿台 币 *04/30 6,380.80亿台币 --公债还本付息47.39375亿台币。 4/21 89乙1期公债付息19.68125亿台币。 4/23 88乙1期公债付息21.15亿台币。 4/25 103甲7期公债付息6.5625亿台币。 --国库券到期偿还共200亿台币。 4/13 财103-7国库券到期，实际发行额200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/13：央行标售两年期定期存单，金额200亿台币，10日标售。 --4/13：财政部委托央行标售财104-5期国库券，金额250亿台币，天 期为364天期，10日标售。 --4/15：财政部委托央行标售104/7期公债，金额300亿台币，天期为 20年期，10日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日