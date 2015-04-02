国际油市：亚洲石脑油裂解价差徘徊在两周低点，因现货买需暂歇

路透新加坡4月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周四徘徊在两周低点约每吨103.35美元，本周一连串买家锁定5月上半月船货之后，现货需求暂时熄火。

交易商说，马来西亚Titan在上个交易日买进一笔25,000吨石脑油，5月上半月交付至Pasir Gudang，以成本加运费(C&F)价计算较日本报价每吨升水约9美元。

但因买家不对其交易置评，因此这项交易无法获得证实。

亚洲汽油裂解价差连续第五个交易日下滑，维持在每桶11.38美元的约五周低点。亚洲主要的油品交易中心--新加坡当地库存较高。

中国方面，炼厂把澳洲视为新的销售终点，因预计澳洲关闭一些老旧炼厂之后，汽油进口将增加。

根据知情人士说，中国石油天然气股份有限公司上月罕见地出售一笔汽油船货给雪佛龙(Chevron)。

新加坡现货方面，石脑油及汽油各成交一笔。

维多公司以每桶68.20美元从道达尔买进一笔92号汽油，4月20-24日装运；但以每吨523美元的价格出售一笔6月上半月石脑油给BP。(完)

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