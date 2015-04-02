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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 17:35 BJT

更正-《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减3亿台币，中止连续五周净增

(更正：内文首段央行本周存单发行余额净减为〞3亿〞台币，非〞5亿〞台币)
    路透台北4月2日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减3亿台币，中止连续五周累计净增1,528亿台币，
央行存单未到期余额为6兆(万亿)9,159.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增5亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
   日期   到期量(亿)         发行量(亿)   增加/减少(亿)
   3/30     6,789.80           6,784.80           -5.00
   3/31     1,874.50           1,874.50            0.00
   4/01     4,654.50           4,657.50           +3.00
   4/02     6,375.80           6,374.80           -1.00
 总计      19,694.60          19,691.60           -3.00
 
   日期   91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   3/30              30.00                    9.00
   3/31              28.00                    7.00
   4/01               4.00                    3.00
   4/02               4.00                    2.00
 总计                66.00                   21.00
 (完)  

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)

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