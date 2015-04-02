更正-《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减3亿台币，中止连续五周净增

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(更正：内文首段央行本周存单发行余额净减为〞3亿〞台币，非〞5亿〞台币) 路透台北4月2日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减3亿台币，中止连续五周累计净增1,528亿台币， 央行存单未到期余额为6兆(万亿)9,159.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/30 6,789.80 6,784.80 -5.00 3/31 1,874.50 1,874.50 0.00 4/01 4,654.50 4,657.50 +3.00 4/02 6,375.80 6,374.80 -1.00 总计 19,694.60 19,691.60 -3.00 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 3/30 30.00 9.00 3/31 28.00 7.00 4/01 4.00 3.00 4/02 4.00 2.00 总计 66.00 21.00 (完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元