中国资管：上周45款集合信托产品发行，平均募集规模增加期限延长

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透北京4月2日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（3月21-27日）共有21家信托公司发行了45款集合信托产品，发行量环比增加13款。
45款新发行产品中，44款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.74亿元，环比增加0.47亿元，增幅为20.87%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为123.30亿元，环比增加50.70亿元，增幅为69.84%。
其中，募集规模最大的是华融信托发行的“华融信托-融升1号货币基金集合资金信托计划（第二期）”，募集规模为30亿元，这是一款组合运用类产品。
从期限上看，45款新发行产品均公布了期限，平均期限22.46个月，环比增加1.74个月。
统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 7 8.33% 下降8.04个百分点
24个月期 20 9.34% 下降0.57个百分点
从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了13款，金融领域产品发行了10款，房地产领域产品发行了7款，工商企业领域产品发行了7款，证券投资领域产品发行了2款，其他领域产品发行了6款。
从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了18款，贷款运用类产品发行了16款，组合运用类产品发行了4款，股权投资类产品发行了3款，证券投资类产品发行了2款，债权投资类产品发行了1款，其他投资类发行了1款。
**成立集合信托产品48款**
统计时间内共有24家信托公司成立了48款集合信托产品，成立数量环比增加22款。
48款新成立产品中，27款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.13亿元，环比减少0.58亿元，降幅为33.88%。
其中，成立规模最大的是苏州中融信托成立的“中融信托-文定三号信托贷款集合资金信托计划”，成立规模为45亿元。
上周共有19款新成立产品公布了期限，平均期限18.32个月，环比减少18.77个月。上周共有11款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.35%，环比下降0.16个百分点。
从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了19款，基础设施领域产品成立了8款，房地产领域产品成立了7款，工商企业领域产品成立了4款，金融领域产品成立了2款，其他领域产品成立了8款。
从资金运用方式来看，证券投资类产品成立了19款，权益投资类产品成立了14款，贷款运用类产品成立了6款，股权投资类产品成立了1款，组合运用类产品成立了1款，其他类产品成立了7款。（完） (整理 李贺; 审校 黄凯)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元