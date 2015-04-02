中国资管：上周45款集合信托产品发行，平均募集规模增加期限延长

路透北京4月2日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（3月21-27日）共有21家信托公司发行了45款集合信托产品，发行量环比增加13款。

45款新发行产品中，44款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.74亿元，环比增加0.47亿元，增幅为20.87%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为123.30亿元，环比增加50.70亿元，增幅为69.84%。

其中，募集规模最大的是华融信托发行的“华融信托-融升1号货币基金集合资金信托计划（第二期）”，募集规模为30亿元，这是一款组合运用类产品。

从期限上看，45款新发行产品均公布了期限，平均期限22.46个月，环比增加1.74个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 7 8.33% 下降8.04个百分点

24个月期 20 9.34% 下降0.57个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了13款，金融领域产品发行了10款，房地产领域产品发行了7款，工商企业领域产品发行了7款，证券投资领域产品发行了2款，其他领域产品发行了6款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了18款，贷款运用类产品发行了16款，组合运用类产品发行了4款，股权投资类产品发行了3款，证券投资类产品发行了2款，债权投资类产品发行了1款，其他投资类发行了1款。

**成立集合信托产品48款**

统计时间内共有24家信托公司成立了48款集合信托产品，成立数量环比增加22款。

48款新成立产品中，27款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.13亿元，环比减少0.58亿元，降幅为33.88%。

其中，成立规模最大的是苏州中融信托成立的“中融信托-文定三号信托贷款集合资金信托计划”，成立规模为45亿元。

上周共有19款新成立产品公布了期限，平均期限18.32个月，环比减少18.77个月。上周共有11款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.35%，环比下降0.16个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了19款，基础设施领域产品成立了8款，房地产领域产品成立了7款，工商企业领域产品成立了4款，金融领域产品成立了2款，其他领域产品成立了8款。