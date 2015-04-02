版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 2日 星期四 21:33 BJT

美国热股：辉瑞暂停中国疫苗销售业务，盘初股价变动不大

路透4月2日 - 美国制药公司辉瑞 周四表示，将暂停在中国的疫苗销售业务；此前该公司一款畅销疫苗的进口许可证到期，未获得新的批准。该疫苗也是辉瑞在中国销售的唯一一款疫苗。

辉瑞盘初变动不大，报34.27美元；上日收盘价报34.33美元。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐