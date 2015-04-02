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市场报道 | 2015年 4月 2日 星期四 21:34 BJT

美国热股：通用称不会因人工成本上升而缩减韩国业务，盘初股价小跌

路透4月2日 - 通用汽车(GM) 周四表示，该公司过去五年在韩国的人工成本已经上涨近50%，但没有关闭工厂的计划。通用汽车在韩国的产量占全球的近五分之一。

通用汽车盘初跌约0.2%至36.67美元；上日收盘价报36.74美元。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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