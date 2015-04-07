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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 14:51 BJT

表格：外资及陆资在台股买超20.24亿台币，连两日买超共72.90亿台币

路透台北4月7日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超20.24亿台币，连续两日买超合计72.90亿台币；上交易日为买超52.66亿台币。

三大法人今日合计买超40.68亿台币，上交易日修正后为买超54.44亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

4/7 +20.24 +18.21 +2.55 -0.32 +40.68

4/2 +52.66 -0.22 +1.64 +0.36r +54.44r

4/1 -68.22r -10.62 +0.69 -6.36r -84.52r

本月累计 +4.67 +7.37 +4.88 -6.32 +10.60

2015

月份 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r

2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r

1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r

2014

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r

11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r

10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r

9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r

8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r

7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r

6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r

5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r

4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r

3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r

2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)
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