欧洲汇市：政治担忧拖累英镑走势，投资者等待党首电视辩论

周四公布的数据显示，英国3月建筑业增长放缓，但行业信心升至九年高位。

英镑兑美元 在数据公布后跌0.1%至日低1.4800美元，之前报1.4835美元。欧元兑英镑 涨至0.73025，日内上涨0.5%。

“英国近期的数据总体不错，但市场的全部注意力已经转向英国大选，”法国巴黎银行分析师Michael Sneyd表示，“即便英国数据能大幅超过预期，但我想在5月初大选以前也不足以影响英镑走势。”

“随着今晚辩论的来临，市场对政治面的关注度料将持续加强，考虑到随之产生的波动，英镑料受到拖累。”花旗分析师在研究报告中指出。（完）

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