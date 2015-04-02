更新版 1-《中国债市每日综述》社保可投地方债再助现券反弹，资金价格跌不止

* 现券延续反弹，社保可投资地方债提振人气

* 资金价格继续被引导下行

* 剧烈波动后市场暂时达成平衡

* 近期震荡走势或是主基调 (新增货币市场收盘报价)

路透上海4月2日 - 中国银行间市场周四现券延续反弹走势，主要金融债收益率跌幅多在5个基点(bp)或以上，IRS亦小降；社保基金获准投资地方债的消息令此前对供给压力的忧虑稍有缓解，加之资金价格亦在无形之手的引导下跌势不止，市场人气进一步回稳助力现券收益率持续回落。

交易员指出，市场在经历了短线的剧烈波动后暂时达成了平衡，后续利多及利空因素仍并存，关注重点仍在货币政策的宽松尺度、资金利率能否形成趋势性走低以及供给压力变化等因素，近期震荡走势或将是主基调。

“感觉昨天出台的社保基金入市的政策还是有拉动作用，(为缓解地方债供给担忧)肯定会有更多政策出台，”华中一银行交易员称。

上海一券商交易员谈到，除了社保基金的消息外，资金面宽松以及回购利率连续下行对债市的利好推动可能更为直接，不过近期市场的大起大落令操作难度大为增加，“现在太情绪化了，转换太快，这种行情真是不好做啊。”

国务院周三召开常务会议决定，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。

交易员并谈到，今日的进出口行新债的招标情况亦相当不错，显示出一级市场的配置需求出手力度也有所加大。

进出口银行上午招标的四期固息债中，除七年期外，一、五和10年品种均明显低于中债估值水平，投标倍数也均在3倍以上。

相对而言，今日IRS跌势有所趋缓，短端跌幅收窄到约3个bp，一方面此前IRS先于现券下行且幅度更大，另外新一轮IPO可能将于近日启动，亦令其下行动力减弱。

10年期国开行活跃券150205券最新报价收益率 在4.10%/4.0850%，上日收盘为4.19%/4.16%；剩余期限近2.77年的国开债150201券最新报价收益率 在3.99%/3.97%，上日收盘为4.10%/4.06%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.390元人民币，较上日结算价涨0.14%。10年期国债主力合约T1509 收报96.320元，较上日结算价涨0.34%。

此外，交易所上市的ST湘鄂债发布了可能无法如期完成回售的公告，信用债风险又有所抬头，交易员认为，若首单公募债违约发生，市场对高收益债的看法可能更为谨慎，但因此前预期已相对充分，短期冲击应较为有限。

中科云网 (原名:湘鄂情)周三晚公告称，公司发行的“ST湘鄂债” 尚存在2.4亿元人民币的资金缺口，可能无法在4月7日前按时支付利息及回售款项,存在违约风险。

上述券商交易员表示，“这个债（可能违约）也谈了好久了，影响可能有点，不至于很大，高收益（信用债）本来就不太受待见。”

**资金持续宽松，隔夜回购跌破3%**

银行间市场周四资金面持续宽松；充裕供给之下主要回购利率继续快速下行，隔夜回购加权平均利率跌破3%整数关，为近两个月来首现，七天加权利率亦创下三个半月来低点，且已与公开市场七天期逆回购利率基本接轨。

交易员表示，本周央行公开市场延续净投放继续释放宽松信号，而且在开盘价不断跳低的引导下，资金价格亦一路下行。不过短期内仍需注意下一轮IPO何时启动这一不确定因素，但在央行维护之下，资金供需大局出现逆转的可能性较小。

“需求方是以隔夜资金为主，出钱的五天左右较多，都不难借，”上海一券商交易员表示。

上海一银行交易员称，早间央行公开市场操作仍属平稳，在资金本身已很宽松之时继续维持小量净投放，显示央行对流动性的呵护之意。逆回购利率持稳亦在预料之中，因近期需求端压力较为缓和且供给充分，资金价格趋于下行，已无需公开市场调价予以更多引导。

今日银行间质押式回购利率开盘价继续明显走低，并拉动加权利率进一步下滑，其中七天回购加权利率 收报3.5673%，创下去年12月17日以来的低点。

在上周第三次调降逆回购利率后，中国央行公开市场本周逆回购操作量价平稳，并连两周实现小幅净投放。季末月初银行间资金面宽松无虞，少量净投放虽影响有限，但仍表明央行维持政策宽松的意图；而鉴于引导资金价格下行已初见成效，逆回购利率稳势短期有望延续。

上述券商交易员提到，新一轮IPO何时重启及其规模，是短期内影响资金面的不确定因素。但以目前的流动性充裕程度，应该能应对一定规模的IPO冲击。届时资金价格虽可能出现波动，但出现趋势性改变的概率较低。

中国人民银行上海分行和上海市财政局周三公告，上海财政局近期将进行今年第二期国库现金管理招标，招标金额400亿元人民币，期限六个月。国库现金定期存款招标此前一直以财政部为主，地方政府层面的非常少见。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为12,302.56亿元，较上日的13,024.85亿元续降；其中，隔夜品种成交10,465.48亿元，上日为11,037.20亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9172 3.0173 -10.01 10,465.48

七天 3.5673 3.7129 -14.56 1,348.49

14天 4.0370 4.1882 -15.12 437.49

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5000 1.2600 +24.00 --

七天 1.6000 2.6100 -101.00 --

14天 3.4000 3.5000 -10.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0500 3.2100 -16.00 --

七天 3.6700 3.8000 -13.00 --

14天 4.0700 4.2200 -15.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.9950 3.0870 -9.20 --

七天 3.6350 3.7540 -11.90 --

三个月 4.8975 4.8975 +0.00 --