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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 17:59 BJT

中国资管：上周银行理财产品发709款，1至3个月固收类产品预期收益率下行

路透北京4月2日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（3月21-27日）53家银行共发行了709款理财产品，发行银行数较上期减
少15家，产品发行量减少39款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共173款，市场占比为24.40%
；非保本型理财产品共536款，市场占比为75.60%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     307        43.30%          -17
    组合投资类           368        51.90%          -44
    融资类                 0         0.00%            0
    结构性产品            34         4.80%          +22
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     19       3.72%         上升5个基点
    1个月至3个月（含） 338       5.17%         下降15个基点
    3个月至6个月（含） 192       5.20%         下降1个基点
    6个月至1年（含）   105       5.16%         上升4个基点
    1年以上             21       5.79%         上升11个基点    

    上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1096天；预期收益率最低
为0.15%，最高6.50%，与上期报告相比，预期最低收益持平，预期最高收益率上升0.2个百
分点。


    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     19              2.81%    3.72%
 1个月至3个月  338            50.07%    5.17%
 3个月至6个月  192            28.44%    5.20%
 6个月至1年    105            15.56%    5.16%
 1年以上       21              3.11%    5.79%
 
    上周共发行23款外币理财产品。其中，美元理财产品13款，较上期减少1款。
  
    
    **155款产品实现预期最高收益率**

    普益财富监测数据显示，上周有1,290款产品到期，公布了到期收益率的157款产品中，
155实现预期最高收益率，1款结构性产品和1款组合投资类产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品643款，债券和货币市场工具类产品581
款，结构性产品58款，融资类产品8款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有22款；其中，18款产品来自城市商业银行,
4款产品来自股份制商业银行；从投资领域来看，6款债券类与货币市场类产品，14款为组合
投资类产品,2款结构性产品。

    到期收益率最高的产品为南京银行 的“鑫欢喜1号”人民币理财产品（C000
01），该组合投资类产品投资期限为42天，实现了6.40%的年化收益率。（完）

 (整理 李贺; 审校 黄凯)

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