中国资管：上周银行理财产品发709款，1至3个月固收类产品预期收益率下行

路透北京4月2日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（3月21-27日）53家银行共发行了709款理财产品，发行银行数较上期减 少15家，产品发行量减少39款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共173款，市场占比为24.40% ；非保本型理财产品共536款，市场占比为75.60%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 307 43.30% -17 组合投资类 368 51.90% -44 融资类 0 0.00% 0 结构性产品 34 4.80% +22 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 19 3.72% 上升5个基点 1个月至3个月（含） 338 5.17% 下降15个基点 3个月至6个月（含） 192 5.20% 下降1个基点 6个月至1年（含） 105 5.16% 上升4个基点 1年以上 21 5.79% 上升11个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1096天；预期收益率最低 为0.15%，最高6.50%，与上期报告相比，预期最低收益持平，预期最高收益率上升0.2个百 分点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 19 2.81% 3.72% 1个月至3个月 338 50.07% 5.17% 3个月至6个月 192 28.44% 5.20% 6个月至1年 105 15.56% 5.16% 1年以上 21 3.11% 5.79% 上周共发行23款外币理财产品。其中，美元理财产品13款，较上期减少1款。 **155款产品实现预期最高收益率** 普益财富监测数据显示，上周有1,290款产品到期，公布了到期收益率的157款产品中， 155实现预期最高收益率，1款结构性产品和1款组合投资类产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品643款，债券和货币市场工具类产品581 款，结构性产品58款，融资类产品8款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有22款；其中，18款产品来自城市商业银行, 4款产品来自股份制商业银行；从投资领域来看，6款债券类与货币市场类产品，14款为组合 投资类产品,2款结构性产品。 到期收益率最高的产品为南京银行 的“鑫欢喜1号”人民币理财产品（C000 01），该组合投资类产品投资期限为42天，实现了6.40%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 黄凯)