中国债市：3月债券托管增量1,443亿元，较前两月明显反弹--中债登

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透上海4月2日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，3月末债券托管余额为289,807亿元人民币，当月增加1,443亿元，增量较年初两月明显反弹。
按投资者统计，商业银行当月托管量净增1,406亿元，为当月增量的绝对主力；而在股市强劲的背景下，基金类、保险以及券商等机构的托管量变化均呈小幅变动。
此外，3月境外机构的债券托管量有所下滑，今年以来增量呈逐月递减之势。
分债券统计，当月政策性银行债增量继续领先，当月净增1,507亿元，企业债券以311亿元位列其后，其余品种净增量都偏小。
以下为2015年3月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2015年3月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 182,468.94 1,406.35 1,461.00
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基金类 33,182.37 1.36 539.85
(含银行理财)
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保险机构 22,646.13 -52.41 -170.07
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证券公司 2,308.30 48.91 141.46
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境外机构 5,621.67 -60.63 259.89
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元