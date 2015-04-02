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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 18:08 BJT

中国债市：3月债券托管增量1,443亿元，较前两月明显反弹--中债登

路透上海4月2日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，3月末债券托管余额为289,807亿元人民币，当月增加1,443亿元，增量较年初两月明显反弹。

按投资者统计，商业银行当月托管量净增1,406亿元，为当月增量的绝对主力；而在股市强劲的背景下，基金类、保险以及券商等机构的托管量变化均呈小幅变动。

此外，3月境外机构的债券托管量有所下滑，今年以来增量呈逐月递减之势。

分债券统计，当月政策性银行债增量继续领先，当月净增1,507亿元，企业债券以311亿元位列其后，其余品种净增量都偏小。

以下为2015年3月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2015年3月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 182,468.94 1,406.35 1,461.00

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基金类 33,182.37 1.36 539.85

(含银行理财)

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保险机构 22,646.13 -52.41 -170.07

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证券公司 2,308.30 48.91 141.46

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境外机构 5,621.67 -60.63 259.89

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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