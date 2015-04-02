中国债市：3月债券托管增量1,443亿元，较前两月明显反弹--中债登

路透上海4月2日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，3月末债券托管余额为289,807亿元人民币，当月增加1,443亿元，增量较年初两月明显反弹。

按投资者统计，商业银行当月托管量净增1,406亿元，为当月增量的绝对主力；而在股市强劲的背景下，基金类、保险以及券商等机构的托管量变化均呈小幅变动。

此外，3月境外机构的债券托管量有所下滑，今年以来增量呈逐月递减之势。

分债券统计，当月政策性银行债增量继续领先，当月净增1,507亿元，企业债券以311亿元位列其后，其余品种净增量都偏小。

以下为2015年3月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2015年3月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

商业银行 182,468.94 1,406.35 1,461.00

----------------------------------------------------

基金类 33,182.37 1.36 539.85

(含银行理财)

----------------------------------------------------

保险机构 22,646.13 -52.41 -170.07

----------------------------------------------------

证券公司 2,308.30 48.91 141.46

----------------------------------------------------

境外机构 5,621.67 -60.63 259.89

====================================================

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。