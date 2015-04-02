亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹中止四连跌，获益于空头回补

布兰特和美国原油价格周三双双上涨，此前美国能源资料协会(EIA)数据显示，钻机数量下滑导致美国上周产出减少，为12月底以来首见。

不过油价周四再度下跌，因市场焦点转向伊朗核谈判，在有可能达成协议、以及伊朗原油出口可能增加的情形下，油价涨势受抑。

Gu称，“今日橡胶价格稍稍反弹，但整体市场人气仍不振。若指标胶价跌破3月11日盘中低点203.5日圆，则可能下测200日圆。”

上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨150元人民币，收于每吨12,770元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤140.4美分，下跌1.3美分。(完)(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/张明钧; 审校 蔡美珍/王洋)