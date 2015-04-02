中国期市：黄金期货交易合约增至八个，上调持仓保证金基准值--上期所

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透北京4月2日 - 中国上海期货交易所周四称，黄金期货同时交易的合约由七个增至八个，并将黄金期货持仓梯度保证金的启动持仓量基准值由16万手上调至36万手。
上期所发布黄金期货标准合约和风险控制管理办法修订案公告，本次修订将黄金期货标准合约中的“合约交割月份”由现行的“最近三个连续月份的合约以及最近11个月以内的双月合约”调整为“最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约”。
上期所提供的新闻稿称，“合约交割月份”适度延长是市场呼声的反映，不仅可以保证6月合约与12月合约同时出现，方便6月与12月之间的移仓与套利，也可以与COMEX黄金期货合约月份相对应，方便企业和机构开展境内外跨市场策略。修订后的黄金期货标准合约自AU1604合约挂牌之日开始施行。
而由于连续交易的开展以及银行、基金等机构投资者不断入市，黄金期货的持仓规模大幅提高，目前黄金期货主力合约日平均持仓已超过20万手，因此上调黄金期货持仓梯度保证金的启动持仓量基准值，不仅是为了及时反映市场变化，也为今后金融机构的不断入市预留了空间。修订后的风控管理办法自2015年4月7日收盘结算时起施行。
新闻稿称，此前曾将白银期货持仓梯度保证金调整为三级，现将黄金期货持仓梯度也由四级也调整为三级，并将中间梯度保证金比例设置为7%。
上期所相关负责人表示，修订后的黄金期货合约将更贴近市场，有利于保持黄金期货市场的良性运行，也将更好地推动黄金期货与国际市场的接轨。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元