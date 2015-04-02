中国期市：黄金期货交易合约增至八个，上调持仓保证金基准值--上期所

路透北京4月2日 - 中国上海期货交易所周四称，黄金期货同时交易的合约由七个增至八个，并将黄金期货持仓梯度保证金的启动持仓量基准值由16万手上调至36万手。

上期所发布黄金期货标准合约和风险控制管理办法修订案公告，本次修订将黄金期货标准合约中的“合约交割月份”由现行的“最近三个连续月份的合约以及最近11个月以内的双月合约”调整为“最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约”。

上期所提供的新闻稿称，“合约交割月份”适度延长是市场呼声的反映，不仅可以保证6月合约与12月合约同时出现，方便6月与12月之间的移仓与套利，也可以与COMEX黄金期货合约月份相对应，方便企业和机构开展境内外跨市场策略。修订后的黄金期货标准合约自AU1604合约挂牌之日开始施行。

而由于连续交易的开展以及银行、基金等机构投资者不断入市，黄金期货的持仓规模大幅提高，目前黄金期货主力合约日平均持仓已超过20万手，因此上调黄金期货持仓梯度保证金的启动持仓量基准值，不仅是为了及时反映市场变化，也为今后金融机构的不断入市预留了空间。修订后的风控管理办法自2015年4月7日收盘结算时起施行。

新闻稿称，此前曾将白银期货持仓梯度保证金调整为三级，现将黄金期货持仓梯度也由四级也调整为三级，并将中间梯度保证金比例设置为7%。