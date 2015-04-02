更新版1-美国个股：欧盟监管当局调查苹果的串流音乐计划--金融时报

(新增细节)

路透4月2日 - 英国金融时报援引知情人士的话报导，欧盟执委会正在仔细审查苹果 与唱片公司及数字音乐公司的协议，希望查明这些公司是否在试图不公平地限制提供免费音乐、并由广告支持的竞争对手。

报导称，在苹果准备今夏推动自己的串流音乐服务之际，欧盟执委会正在寻求多家音乐公司和数字流媒体公司与苹果协议的细节。

据金融时报报导，欧盟执委会担心，苹果可能利用其规模、影响力和关系，要求唱片公司放弃Spotify等苹果的竞争对手。

该报还称，搜集信息只是朝调查迈出的第一步，如果欧盟执委会发现任何不当行为，可能会要求苹果对业务作法做出调整，并开出巨额罚单。

未能立即联系到苹果和欧盟执委会的代表就此置评。

苹果去年被指控与五家出版商串通提高电子书价格，并因此被罚4.5亿美元。

随着音乐市场从数字下载转向订阅和串流服务的新时代，苹果在去年斥资30亿美元，收购了由音乐大亨Jimmy Iovine和说唱艺人Dr.Dre创办的Beats Music。(完) (编译 汪红英；审校 白云)