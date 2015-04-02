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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 20:51 BJT

美国FED：美联储主席叶伦并未对货币政策或监管做出评论

路透华盛顿4月2日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四称，有必要研究为何一些社区可创造就业，但其他社区却不能。

此外，美联储主席叶伦并未对货币政策或监管做出评论 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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