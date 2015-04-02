日本金融：政府退休金投资基金称，治理可能纳入股票投资考量因素

路透4月2日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)周四表示，在决定股票投资时，除了投资回报外，可能也会考虑企业治理等因素。

在周四公布的中期计划中，GPIF表示，在股票投资决定上，追求获利之际，将考虑纳入“环境、社会及治理”(ESG)因素。

GPIF的宣布协助提振市场信心，带动日股周四上涨1.5%，但投资人怀疑这项可能改变是否会提高投资回报。

GPIF的计划并未具体说明会对投资组合造成何种影响。GPIF发言人Shinichiro Mori指出，GPIF的投资委员会将讨论这项议题。

“如果你说你要提高环境之类的东西优先地位，结果投资回报变差，那就毫无意义，”日本东方汇理资产管理的市场及投资讯息主管Masaru Hamasaki称。

“ESG及社会责任投资并不是与一家企业的财务直接相关，所以这与股价无关，”他称。“注重ESG不一定会有突出表现。”

GPIF周四也表示，已经选出“交接管理公司”处理新旧投资的资产转移。野村资产管理获选负责国内股票。日本贝莱德负责国内股票及外国债券，罗素投资(Russell Investments)负责外国股票。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)