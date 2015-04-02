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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 18:39 BJT

东南亚股市：多数收高，新加坡股市温和上涨印尼小跌

新加坡海峡时报指数 收盘涨0.2%，印尼雅加达综合指数 跌0.2%。两地股市周五均因公共假日休市。

菲律宾股市周四和周五因公共假日休市。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 418.31 2.80 +0.67 +1.84 410.77

新加坡 3453.75 6.73 +0.20 +2.63 3365.15

马来西亚 1831.97 5.66 +0.31 +4.02 1761.25

泰国 1532.23 6.65 +0.44 +2.31 1497.67

印尼 5456.40 -10.47 -0.19 +4.39 5226.95

越南 546.85 7.94 +1.47 +0.22 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉/汪红英 审校 白云/李婷仪)

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