东南亚股市：多数收高，新加坡股市温和上涨印尼小跌

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
新加坡海峡时报指数 收盘涨0.2%，印尼雅加达综合指数 跌0.2%。两地股市周五均因公共假日休市。
菲律宾股市周四和周五因公共假日休市。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 418.31 2.80 +0.67 +1.84 410.77
新加坡 3453.75 6.73 +0.20 +2.63 3365.15
马来西亚 1831.97 5.66 +0.31 +4.02 1761.25
泰国 1532.23 6.65 +0.44 +2.31 1497.67
印尼 5456.40 -10.47 -0.19 +4.39 5226.95
越南 546.85 7.94 +1.47 +0.22 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉/汪红英 审校 白云/李婷仪)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元