中国央行：今年将推进企业征信机构备案和个人征信机构许可--副行长

路透北京4月2日 - 中国央行副行长潘功胜近日表示，今年央行将稳妥推进企业征信机构备案和个人征信机构许可，并在全国推广小贷公司和融资性担保公司信用评级工作。

刊登在央行网站的新闻稿援引潘功胜在今年征信工作会议上称，今年将推进金融信用信息基础数据库建设，提升服务水平；丰富金融数据库信息；完善征信产品，丰富服务渠道。

他指出，今年还将完善动产融资统一登记平台和应收账款融资服务平台功能，扩大平台推广应用。