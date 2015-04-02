中国央行：今年将推进企业征信机构备案和个人征信机构许可--副行长

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透北京4月2日 - 中国央行副行长潘功胜近日表示，今年央行将稳妥推进企业征信机构备案和个人征信机构许可，并在全国推广小贷公司和融资性担保公司信用评级工作。
刊登在央行网站的新闻稿援引潘功胜在今年征信工作会议上称，今年将推进金融信用信息基础数据库建设，提升服务水平；丰富金融数据库信息；完善征信产品，丰富服务渠道。
他指出，今年还将完善动产融资统一登记平台和应收账款融资服务平台功能，扩大平台推广应用。
此前，中国央行印发通知，要求芝麻信用管理有限公司、腾讯征信有限公司等八家机构做好个人征信业务的准备工作，准备时间为六个月。（完） (发稿 李贺； 审校 毕晓雯)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元