中国数据：3月服务业PMI升至52.3，但新业务分项创八个月低点--汇丰

路透北京4月3日 - 中国3月服务业扩张步伐小幅加快，但新业务指数回落至八个月低点，客户需求仍相对疲弱，进而导致企业招聘步伐放慢。

汇丰（HSBC）/Markit周五联合公布，中国3月服务业采购经理人指数(PMI) 升至52.3，上月为52.0。

“中国制造业和服务业者3月扩张步伐仅较上月小幅提升，相对疲弱的客户需求抑制全行业的增速，其中服务业者新订单增速创下八个月来最低，制造业新订单亦有所收缩。”Markit经济学家Annabel Fiddes解读称，因此，服务业者在增聘人手上态度更为谨慎。

Markit提供的新闻稿并显示，3月服务业新业务指数降至52.3，为2014年7月以来最低，不过仍处在扩张态势。一些受访企业表示，市场环境的改善和客户需求增强支撑了新订单的增长。

就业分项指数虽连续19个月位于荣枯线上方，但3月数据创下了10个月最低。

中国统计局此前数据显示，中国3月官方制造业PMI 升至50.1，高于路透预估的49.7，此前已连续两个月低于50。而汇丰(HSBC中国3月制造业PMI 终值则为49.6，创三个月低点。两项PMI指数一升一降，显示政策托底初见效果，但市场需求仍然不足，宽松政策有待进一步释放。

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服务业价格方面，中国服务业企业面临的成本负担继续上升，不过投入价格指数较2月有所下滑。另外，投入成本的增幅亦远低于平均水平。一些受访企业称，员工成本增加提升了整体的成本负担。但其他企业认为是由于油价的小幅走高。

收费价格指数连续第二个月高于50关口。一些企业上调产品售价以应对客户需求的改善。

“3月通缩压力似乎有所缓解，综合指标中的投入和产出价格收缩步伐亦均放缓。”Annabel Fiddes称。

综合PMI数据中，投入价格和产出价格分别创出五个月和七个月高点，但仍然均位于荣枯线下方。