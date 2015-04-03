中国数据：3月服务业PMI升至52.3，但新业务分项创八个月低点--汇丰

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京4月3日 - 中国3月服务业扩张步伐小幅加快，但新业务指数回落至八个月低点，客户需求仍相对疲弱，进而导致企业招聘步伐放慢。
汇丰（HSBC）/Markit周五联合公布，中国3月服务业采购经理人指数(PMI) 升至52.3，上月为52.0。
“中国制造业和服务业者3月扩张步伐仅较上月小幅提升，相对疲弱的客户需求抑制全行业的增速，其中服务业者新订单增速创下八个月来最低，制造业新订单亦有所收缩。”Markit经济学家Annabel Fiddes解读称，因此，服务业者在增聘人手上态度更为谨慎。
Markit提供的新闻稿并显示，3月服务业新业务指数降至52.3，为2014年7月以来最低，不过仍处在扩张态势。一些受访企业表示，市场环境的改善和客户需求增强支撑了新订单的增长。
就业分项指数虽连续19个月位于荣枯线上方，但3月数据创下了10个月最低。
中国统计局此前数据显示，中国3月官方制造业PMI 升至50.1，高于路透预估的49.7，此前已连续两个月低于50。而汇丰(HSBC中国3月制造业PMI 终值则为49.6，创三个月低点。两项PMI指数一升一降，显示政策托底初见效果，但市场需求仍然不足，宽松政策有待进一步释放。
浏览官方和汇丰PMI相关图表，请点击：link.reuters.com/jet44w
服务业价格方面，中国服务业企业面临的成本负担继续上升，不过投入价格指数较2月有所下滑。另外，投入成本的增幅亦远低于平均水平。一些受访企业称，员工成本增加提升了整体的成本负担。但其他企业认为是由于油价的小幅走高。
收费价格指数连续第二个月高于50关口。一些企业上调产品售价以应对客户需求的改善。
“3月通缩压力似乎有所缓解，综合指标中的投入和产出价格收缩步伐亦均放缓。”Annabel Fiddes称。
综合PMI数据中，投入价格和产出价格分别创出五个月和七个月高点，但仍然均位于荣枯线下方。
而面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。央行和财政部等多部委最新联手放松房地产信贷和税收政策，包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策，无疑给疲弱的房地产市场带来曙光。 （完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。