中国金融：稳步开展农村合作金融，供销社可发起设立中小银行--国务院

路透北京4月2日 - 中国国务院周四称，要稳步开展农村合作金融服务，将允许符合条件的供销合作社企业开展发起设立中小型银行试点，并鼓励有条件的供销合作社设立融资租赁公司、小额贷款公司、融资性担保公司，与地方财政共同出资设立担保公司。

新华社援引中共中央、国务院发布的深化供销合作社综合改革的决定称，到2020年，要把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。

有条件的供销合作社，要按照社员制、封闭性原则，在不对外吸储放贷、不支付固定回报前提下，发展农村资金互助合作，并可设立农村互助合作保险组织，开展互助保险业务。

要做实供销合作社合作发展基金，各级联合社当年社有资产收益，按不低于20%的比例注入本级供销合作社合作发展基金；并抓紧制定合作发展基金运行和管理办法，确保出资成员权责明确。

同时，还要构建社有企业支撑的经营服务体系。推进社有企业并购重组，在农资、棉花、粮油、鲜活农产品等重要涉农领域和再生资源行业，培育一批大型企业集团。社有企业改革要有“防火墙”、“隔离带”，切实防止社有资产流失。

决定称，允许上级社争取的同级财政扶持资金依法以股权形式投入下级社。支持社有企业承担化肥、农药等国家储备任务，鼓励符合条件的社有企业参与大宗农产品政策性收储。