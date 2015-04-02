马来西亚期市：棕榈油期货在交投清淡中收高，交易商等待新交投线索

路透雅加达4月2日 - 马来西亚棕榈油期货周四上涨，价格在区间波 动，许多交易员观望等待新指引，市场成交量也清淡。 “市场几乎没有动--只跳动了几个点子，”吉隆坡一位与外资经纪商 往来的交易员说。“市场得波动10个点子以上，才有个方向可循。” 指标6月合约 上涨0.65%，至每吨2,168马币(林吉特)(591美 元)。价格持续交投在接近两周低点，稍早触及2,150马币。 成交量为26,167口，远低于35,000口的日均成交量。 路透市场分析师王涛说，技术图型显示，棕榈油料将跌破2,146马币 的支撑位，更进一步下探2,106马币。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 龚芳)