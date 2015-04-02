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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 19:24 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货在交投清淡中收高，交易商等待新交投线索

路透雅加达4月2日 - 马来西亚棕榈油期货周四上涨，价格在区间波
动，许多交易员观望等待新指引，市场成交量也清淡。
    
    “市场几乎没有动--只跳动了几个点子，”吉隆坡一位与外资经纪商
往来的交易员说。“市场得波动10个点子以上，才有个方向可循。”
    
    指标6月合约 上涨0.65%，至每吨2,168马币(林吉特)(591美
元)。价格持续交投在接近两周低点，稍早触及2,150马币。
    
    成交量为26,167口，远低于35,000口的日均成交量。
    
    路透市场分析师王涛说，技术图型显示，棕榈油料将跌破2,146马币
的支撑位，更进一步下探2,106马币。(完)
      
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    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
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    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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