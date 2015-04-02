重温稿-中国新股：证监会下发新一批共30家新股批文，扩容节奏加快

今年来，随着A股市场日趋活跃，按例每月一度的新股发行数量较去年明显上升，从1月的20家到2月和3月的各24家，而去年下半年每月新股发行量基本在10-12家。（完） (发稿 林琦/侯向明; 审校 张喜良)