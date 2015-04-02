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债券 | 2015年 4月 2日 星期四 20:55 BJT

欧洲央行：ECB决策者同意“持续坚决”执行购债计划--会议记录

“因此在达成目标之前，管委会毫不迟疑地持续坚决落实这些举措是不可或缺的，符合其只要有必要就维持政策到位的承诺，”会议记录称。

这番评论相当具有意义，因欧洲央行拟进行19个月的购债计划甫进入第三周，分析师就已开始臆测央行可能提早放慢购债速度，最快甚至就是在今年。

根据欧洲央行的QE计划，央行每月将买进600亿欧元以主权债为主的债券，直至2016年9月为止，但若有必要将会继续，盼能使通胀持续调整至略低于2%的央行目标。

这项会议记录对讨论的内容所提不多，但却透露一些关于欧洲央行制定决策时，19国成员寻求共识时的紧绷态势和压力。(完)

(编译 陈宗琦/李婷仪 审校 龚芳)

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