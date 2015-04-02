表格：美国3月26日止当周农作物出口销售报告--USDA

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透华盛顿4月2日 - 美国农业部(USDA)周四公布3月26日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花 以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 162.1 131.0 293.1 240.2 131.0 22,910.3 30,252.7 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.1 178.5 玉米 406.6 25.1 431.7 752.3 25.2 37,388.6 41,253.5 高粱 -212.8 110.0 -102.8 135.3 110.0 7,869.6 3,461.0 大豆 27.4 568.3 595.7 322.5 568.3 48,496.8 44,510.5 豆粕 214.1 183.5 397.6 222.7 183.5 9,721.7 8,511.2 豆油 20.5 0.0 20.5 20.5 0.0 634.7 568.9 皮马棉 1.8 0.0 1.8 1.8 0.0 260.3 627.2 陆地棉 61.2 2.4 63.6 110.9 3.4 9,906.6 8,925.0 稻米 46.6 0.0 46.6 49.8 0.0 2,772.9 2,562.6(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)