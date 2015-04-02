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债券 | 2015年 4月 2日 星期四 21:23 BJT

加拿大经济：财长将在4月21日提交联邦预算，评估油价下跌影响

路透多伦多4月2日 - 加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)周四表示，将于4月21日提交加拿大选举年的联邦预算；此前为了衡量油价下跌的经济损失而推迟提交预算。

加拿大财长通常在4月1日新财年开始前，于2月或3月提交预算，但奥利佛将其推迟，以便能够更准确评估油价下跌的程度，及其对经济与预算产生的效应。(完) (编译 陈宗琦；审校　李婷宜)

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