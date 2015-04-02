美国股市：开盘变动不大，此前美国劳动市场报告优于预期

路透纽约4月2日 - 美国股价指数周四开盘变动不大，稍早发布的劳动市场报告好于预期，为即将公布的非农就业报告带来正面信息。

道琼工业指数 下跌10.44点，或0.06%，报17,687.74点；标普500指数 下跌0.6点，或0.03%，报2,059.09点；Nasdaq综合股价指数 上涨3.16点，或0.06%，报4,883.39点。（完）