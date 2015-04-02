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债券 | 2015年 4月 2日 星期四 21:46 BJT

《独家新闻》希腊对债权人表示，该国将在4月9日现金告罄

路透4月2日 - 欧元区官员周四表示：

* 希腊已对债权人表示，该国将在4月9日现金告罄 　　* 债权人在改革协议达成前拒绝希腊要求新贷款的呼吁

* 在4月24日欧元区财长会议之前，就希腊改革达成协议至关重要

* 希腊的新改革清单尚在进行中，尚未令人感到满意 (完)

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