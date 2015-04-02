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债券 | 2015年 4月 2日 星期四 22:42 BJT

标题新闻：OECD料法国今明两年经济成长1.1%和1.7%，政府当务之急是简化招聘解雇程序以对抗高失业率

经济合作暨发展组织(OECD)

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