英国债市：英债价格在复活节假期前下滑，投资者对英国选举感到不安

路透伦敦4月2日 - 英债价格周四下跌，表现落后于美债和德债，投资者在复活节四日假期前出脱仓位，英国首相卡梅伦和其他政党领袖周四将出席关键的电视直播辩论。

在1445 GMT，10年期英债 收益率升5个基点，报1.59%，收位势将为3月中来最高，本周英债交投震荡，周四美国公布的初请失业金人数降幅大于预期，打压固定收益资产的吸引力。

周四稍晚，在市场收市后，卡梅伦和其他六个政党领袖将出席电视直播辩论，这是5月7日大选前卡梅伦出席的唯一一场电视直播辩论，英国各政党在这次选举中的支持率旗鼓相当。

民调直指没有单一政党的支持率有絶对优势，卡梅伦和反对党工党领袖米利班德均不能赢得议会大多数议席，苏格兰皇家银行策略师Simon Peck称，这选情开始影响外国投资者对英债的需求。

Peck补充说，本周稍早数据显示，外国投资者在今年头两个月卖出超过130亿英镑英债，规模是2002年来最大。

10年期英债/德债 收益率差周四走宽4个基点。