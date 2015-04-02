南非汇市：兰特兑美元触及一周高位，美国非农就业数据公布前美元下跌

路透约翰内斯堡4月2日 - 南非兰特兑美元周四升至一周高位，之后微幅缩减升幅，因倍受关注的美国非农就业报告在周五出炉前美元走低。

在1515GMT，兰特兑美元 上涨0.46%，报11.9400兰特，稍早上涨超过0.5%，至一周高位，美元全线下跌。

“美元全面下跌，一定是因部份获利了结，”Rand Merchant Bank交易商Lee Naisbitt说。

“在美国公布非农就业报告和复活节假期前有一些减持仓位，”Naisbitt称，他说的是周五和周一的复活节假期。

美元兑一篮子主要货币下跌0.65%，尽管周五非农就业数据公布前，大部分美国数据良好。