欧洲汇市：英国政治忧虑压低英镑，投资者等待党首电视辩论

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透伦敦4月2日 - 英镑周四下跌，仍主要受到政治担忧拖累，投资者重点关注将在周四稍晚举行的英国政党党首电视辩论。
欧元兑美元急升主导市场，欧洲投资者在复活节周末假期前降低头寸，且许多交易降低敞口，为周五美国非农就业报告作准备。大部份欧洲市场周五因假期休市。
尽管英镑追平美元1%的跌幅，兑美元 持平在1.4813美元，但英镑兑欧元 触及0.7331英镑。
英国首相卡梅伦和其他六个政党领袖在周四1900 GMT出席电视直播辩论，这是5月7日大选前卡梅伦出席的唯一一场电视直播辩论，英国各政党在这次选举中的支持率旗鼓相当。
周四公布的调查显示，英国建筑业扩张速度在3月放缓，受5月全国大选疑虑拖累，但行业信心升至九年高位，且有迹象显示业务瓶颈正在推升成本。
“近期英国数据良好，但所有注意力开始放在英国选举上，”法国巴黎银行汇市策略师Michael Sneyd说。
“即使英国数据意外远超预期，但我认为，数据仍不足够带动英镑在5月初选举前走强。”
投资者对冲英国选举和之后三周英镑汇率大幅变动的两个月隐含波动率 仍接近13.2%，此为本周稍早触及的的三年半高位。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元