欧洲汇市：英国政治忧虑压低英镑，投资者等待党首电视辩论

路透伦敦4月2日 - 英镑周四下跌，仍主要受到政治担忧拖累，投资者重点关注将在周四稍晚举行的英国政党党首电视辩论。

欧元兑美元急升主导市场，欧洲投资者在复活节周末假期前降低头寸，且许多交易降低敞口，为周五美国非农就业报告作准备。大部份欧洲市场周五因假期休市。

尽管英镑追平美元1%的跌幅，兑美元 持平在1.4813美元，但英镑兑欧元 触及0.7331英镑。

英国首相卡梅伦和其他六个政党领袖在周四1900 GMT出席电视直播辩论，这是5月7日大选前卡梅伦出席的唯一一场电视直播辩论，英国各政党在这次选举中的支持率旗鼓相当。

周四公布的调查显示，英国建筑业扩张速度在3月放缓，受5月全国大选疑虑拖累，但行业信心升至九年高位，且有迹象显示业务瓶颈正在推升成本。

“近期英国数据良好，但所有注意力开始放在英国选举上，”法国巴黎银行汇市策略师Michael Sneyd说。

“即使英国数据意外远超预期，但我认为，数据仍不足够带动英镑在5月初选举前走强。”