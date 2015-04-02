金属期市：投资者低吸买盘令期镍续涨，期铜下滑

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* LME市场周五和周一休市，上海期交所周一休市 * 上海保税仓库镍溢价升20美元 * LME期锌触及六周高位 路透伦敦4月2日 - 期镍周四延续反弹之势，因一些投资者认为近期 价格跌势过度，而复活节长周末前美元走低，扶助提振其他基本金属。 期镍本周挫跌至约六年最低水平，受累于大量基金卖盘，主要因担心 不锈钢需求乏善可陈。 一些投资者认为镍价跌幅过度，因这些水平导致很多中国含镍生铁生 产商亏损。 “在这价格水平，大部份中国含镍生铁生产商将会亏损，镍价在13,0 00美元以下确实是不可持续，”麦格理分析师Vivienne Lloyd说。 她补充说，含镍生铁生产成本是14,000-17,000美元。 伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 上涨2.5%，收报每吨13,025 美元，延续从昨日低位12,310美元反弹的势态。本周期镍跌幅大约2%。 上海保税仓库镍溢价上升20美元，至每吨135美元，反映需求改善。 LME期铜价格跌向两周低位，在需求增长疲弱之际，交易商不急于囤 积，而是在复活节周末假期前轧平头寸。一些国家将有四日复活节假期。 “我们预计今年中国需求增幅相对持平，”AME Group分析师Matt Fusarelli说。AME Group预计今年中国铜需求1,130万吨。 LME期铜 收跌1.1%，报每吨5,980美元。 美元指数 下跌，支持其他基本金属表现。 期锌 上涨1.2%，收报每吨2,128美元，盘中触及六周高位2,13 4美元。期铅 攀升1.4%，报每吨1,880美元。 期铝 收涨0.3%，报每吨1,782美元。期锡 升1%，报每 吨16,750美元。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元