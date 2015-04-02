金属期市：投资者低吸买盘令期镍续涨，期铜下滑

* LME市场周五和周一休市，上海期交所周一休市 * 上海保税仓库镍溢价升20美元 * LME期锌触及六周高位 路透伦敦4月2日 - 期镍周四延续反弹之势，因一些投资者认为近期 价格跌势过度，而复活节长周末前美元走低，扶助提振其他基本金属。 期镍本周挫跌至约六年最低水平，受累于大量基金卖盘，主要因担心 不锈钢需求乏善可陈。 一些投资者认为镍价跌幅过度，因这些水平导致很多中国含镍生铁生 产商亏损。 “在这价格水平，大部份中国含镍生铁生产商将会亏损，镍价在13,0 00美元以下确实是不可持续，”麦格理分析师Vivienne Lloyd说。 她补充说，含镍生铁生产成本是14,000-17,000美元。 伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 上涨2.5%，收报每吨13,025 美元，延续从昨日低位12,310美元反弹的势态。本周期镍跌幅大约2%。 上海保税仓库镍溢价上升20美元，至每吨135美元，反映需求改善。 LME期铜价格跌向两周低位，在需求增长疲弱之际，交易商不急于囤 积，而是在复活节周末假期前轧平头寸。一些国家将有四日复活节假期。 “我们预计今年中国需求增幅相对持平，”AME Group分析师Matt Fusarelli说。AME Group预计今年中国铜需求1,130万吨。 LME期铜 收跌1.1%，报每吨5,980美元。 美元指数 下跌，支持其他基本金属表现。 期锌 上涨1.2%，收报每吨2,128美元，盘中触及六周高位2,13 4美元。期铅 攀升1.4%，报每吨1,880美元。 期铝 收涨0.3%，报每吨1,782美元。期锡 升1%，报每 吨16,750美元。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)