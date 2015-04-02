版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 01:13 BJT

标题新闻：美国原油钻井机数目本周减少11座至802座，降幅为12月来最小-Baker Hughes

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐