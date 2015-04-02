芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结和出口疲弱

路透芝加哥4月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低， 交易商称因美国大豆出口需求疲弱，且长周末假期前有获利了结。 豆粕期货也下跌，指标CBOT-5月豆粕合约 跌穿50日移动均线， 之后在20日移动均线寻获支持。 豆油上涨，因周末前回补空头。 本周，CBOT大豆合约上涨1.8%，主要受助于政府种植面积预估低于市 场预期。本周豆粕合约 攀升1.9%，豆油 涨1.1%。 美国农业部周四早上称，最新一周出口销售旧作大豆仅27,400吨。分 析师预估区间为150,000-300,000吨。 5月大豆期货合约 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳9.86美元。 5月豆粕合约 收挫4.6美元，报每短吨327.3美元。5月豆油合约 收升0.35美分，报31.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为204,194口，豆粕为85,873口，豆油为68, 132口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)