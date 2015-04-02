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市场报道 | 2015年 4月 3日 星期五 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结和出口疲弱

路透芝加哥4月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低，
交易商称因美国大豆出口需求疲弱，且长周末假期前有获利了结。
    
    豆粕期货也下跌，指标CBOT-5月豆粕合约 跌穿50日移动均线，
之后在20日移动均线寻获支持。
    
    豆油上涨，因周末前回补空头。
    
    本周，CBOT大豆合约上涨1.8%，主要受助于政府种植面积预估低于市
场预期。本周豆粕合约 攀升1.9%，豆油 涨1.1%。
    
    美国农业部周四早上称，最新一周出口销售旧作大豆仅27,400吨。分
析师预估区间为150,000-300,000吨。
        
    5月大豆期货合约 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳9.86美元。
    
    5月豆粕合约 收挫4.6美元，报每短吨327.3美元。5月豆油合约
 收升0.35美分，报31.04美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为204,194口，豆粕为85,873口，豆油为68,
132口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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