芝加哥期市：CBOT玉米期货连涨第二日，因回补空头和美国种植区降雨

路透芝加哥4月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四攀升1% ，连涨第二日，交易商称，在三日的复活节假期前投资者回补空头。 交易商愈发关注美国天气。美国南部降雨，可能推迟早期播种活动， 美国农业部周一将公布首份全国作物种植进度报告。 美国农业部周四早上称，上周出口销售当前销售年度玉米总计406,00 0吨，符合分析师预估区间。中国连续第二周买入美国玉米。 5月玉米合约 上涨4-3/4美分，报3.86-1/2美元。本周，玉米<Cv 1>下跌约1%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为296,599口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)