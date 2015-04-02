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市场报道 | 2015年 4月 3日 星期五 04:55 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连涨第二日，因回补空头和美国种植区降雨

路透芝加哥4月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四攀升1%
，连涨第二日，交易商称，在三日的复活节假期前投资者回补空头。    
    
    交易商愈发关注美国天气。美国南部降雨，可能推迟早期播种活动，
美国农业部周一将公布首份全国作物种植进度报告。
    
    美国农业部周四早上称，上周出口销售当前销售年度玉米总计406,00
0吨，符合分析师预估区间。中国连续第二周买入美国玉米。
    
　　5月玉米合约 上涨4-3/4美分，报3.86-1/2美元。本周，玉米<Cv
1>下跌约1%。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为296,599口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 李军)

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