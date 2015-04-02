版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 03:43 BJT

标题新闻：联合国秘书长潘基文称伊朗和六国在6月30日前达成全面核协议将促进各国合作处理安全问题

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐