美国股市: 道琼工业指数收升0.37%，Nasdaq指数上涨0.14%

路透纽约4月2日 - 美国股市周四从之前两日跌势中反弹，因就业市场数据令人鼓舞，但在周五美国非农就业数据出炉前，投资者保持谨慎。

道琼工业指数 收高65.06点，或0.37%，至17,763.24点；标准普尔500指数 上涨7.27点，或0.35%，至2,066.96点；Nasdaq指数 涨6.71点，或0.14%，至4,886.94点。

本周，道指上涨0.3%，标准普尔500指数升0.3%，Nasdaq指数下跌0.1%。(完)