纽约期市：期棉上涨，因美元下跌和出口付运强劲

路透纽约4月2日 - 期棉周四涨幅为逾一周来最大，成交放量，出口付运强劲、美元下跌和长周末前调整头寸助燃棉花市场的涨势。

周五为耶稣受难日假期，美国洲际交易所(ICE)棉花期货市场将休市，在周一常规交易时段恢复交易。

美国政府数据显示，最新一周美国棉花出口付运多于之前一周，提振对在本季需求疲弱之际，美国出口付运仍然强劲的预期。

美国农业部数据显示，之前预订的销售出口上升至325,300出口包，这抵销了低于预期的新销售和中国取消订单的影响。(完)