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市场报道 | 2015年 4月 3日 星期五 04:20 BJT

纽约期市：期棉上涨，因美元下跌和出口付运强劲

路透纽约4月2日 - 期棉周四涨幅为逾一周来最大，成交放量，出口付运强劲、美元下跌和长周末前调整头寸助燃棉花市场的涨势。

近月ICE-5月期棉合约 劲升1.11美分，或1.8%，收报每磅63.69美分，收位接近日内高点。

周五为耶稣受难日假期，美国洲际交易所(ICE)棉花期货市场将休市，在周一常规交易时段恢复交易。

美元兑一篮子主要货币 周四下跌，提振美元计价商品的表现，带动期棉价格上扬。

美国政府数据显示，最新一周美国棉花出口付运多于之前一周，提振对在本季需求疲弱之际，美国出口付运仍然强劲的预期。

美国农业部数据显示，之前预订的销售出口上升至325,300出口包，这抵销了低于预期的新销售和中国取消订单的影响。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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