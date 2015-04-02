日韩经济指标预测--4月3日-4月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月30日当周 4月3日(五) -- 日本加班工资(较上年同期) 2月 -- +2.6% 4月6日当周 4月6日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.4 领先指标(较前月) -- -0.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,511 4月7日(二) 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 2月 -- 盈余614 4月8日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +8.2% 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 50.1 4月9日(四) -- 韩国央行利率决议 4月 -- 1.75% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +2.5% 4月10日(五) 暂无重要经济数据。(完)