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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 06:55 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 32.67 +0.44 +1.37 951307

搜狐 53.38 -0.36 -0.67 188254

网易 111.51 +4.45 +4.16 1048229

百度 208.51 -2.56 -1.21 1781728

台湾

台湾积体电路 23.69 +0.46 +1.98 2035694

联电 2.47 +0.09 +3.78 74623

日月光 7.17 +0.04 +0.56 189975

硅品精密 8.12 +0.01 +0.12 1191391

和信超媒体 0.79 +0.03 +4.39 122876

友达 4.93 -0.07 -1.40 314078

中华电信 32.06 +0.13 +0.41 33520

台湾国际航电 46.49 -0.59 -1.24 1776509

香港

中国移动 66.31 +0.99 +1.52 191388

中国联通 16.71 +0.51 +3.15 115402

中国电信 66.99 +1.26 +1.92 7261

中芯国际 4.96 +0.00 +0.00 9740

电讯盈科 6.39 +0.20 +3.23 5029

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校 李爽)

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