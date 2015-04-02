《综述》美国初请失业金数据显示就业继续改善，贸易逆差锐减

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
2月经通胀调整后的逆差从前月的546亿美元降至508亿。
高盛将美国第一季经济增长环比年率预估上调0.3个百分点至1.0%，而预测机构Macroeconomic Advisers则将预估值从0.9%上调至1.2%。
美国第四季经济增长环比年率为2.2%。
美元走强且全球需求疲软，加之国内消费状况改善，意味着贸易逆差缩小很可能只是暂时现象。
“随着就业水平上升推动消费支出增加，未来几个月的进口将会升温，”Miller Tabak首席经济分析师Anthony Karydakis指出。
西海岸港口的劳资纠纷似乎拖慢了进出口的步伐。
2月进口大跌4.4%至2011年4月以来最低水平。石油产品进口则创下2004年9月以来最低，原油平均进口价格处于近六年低位。
出口下滑1.6%至2012年10月以来最低。对加拿大和墨西哥的出口下滑。对中国的出口下降8.9%，而对欧盟的出口持平。
自中国的进口更是急降18.1%，政界较为敏感的美中贸易逆差减少21.2%至225亿美元。
美国初请失业金人数图表：link.reuters.com/xew34t
美国贸易逆差图表：link.reuters.com/gub62w
美国经常帐与贸易收支图表：link.reuters.com/jeg77v
美中贸易逆差图表：link.reuters.com/dat32w
美国耐久财订单图表：link.reuters.com/baf65v(完)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)