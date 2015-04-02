《综述》美国初请失业金数据显示就业继续改善，贸易逆差锐减

2月经通胀调整后的逆差从前月的546亿美元降至508亿。

高盛将美国第一季经济增长环比年率预估上调0.3个百分点至1.0%，而预测机构Macroeconomic Advisers则将预估值从0.9%上调至1.2%。

美国第四季经济增长环比年率为2.2%。

美元走强且全球需求疲软，加之国内消费状况改善，意味着贸易逆差缩小很可能只是暂时现象。

“随着就业水平上升推动消费支出增加，未来几个月的进口将会升温，”Miller Tabak首席经济分析师Anthony Karydakis指出。

西海岸港口的劳资纠纷似乎拖慢了进出口的步伐。

2月进口大跌4.4%至2011年4月以来最低水平。石油产品进口则创下2004年9月以来最低，原油平均进口价格处于近六年低位。

出口下滑1.6%至2012年10月以来最低。对加拿大和墨西哥的出口下滑。对中国的出口下降8.9%，而对欧盟的出口持平。

自中国的进口更是急降18.1%，政界较为敏感的美中贸易逆差减少21.2%至225亿美元。

美国初请失业金人数图表：link.reuters.com/xew34t

美国贸易逆差图表：link.reuters.com/gub62w

美国经常帐与贸易收支图表：link.reuters.com/jeg77v

美中贸易逆差图表：link.reuters.com/dat32w

美国耐久财订单图表：link.reuters.com/baf65v(完)