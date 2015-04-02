《综述》伊朗与六国达成初步协议，为全面解决伊核问题扫清道路

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
美国国务卿克里对记者表示，还有许多技术细节需要确定，包括有可能解除联合国武器禁运，以及Arak重水反应堆与Fordow地下工厂更新改造的问题。
“我们就细节问题已经达成的政治谅解，为我们寻求达成良好协议的努力打下坚实基础，”他说。
法国总统奥朗德对该框架协议表示欢迎，但称：“法国将保持警惕...以保证确立可信且可核实的协议，让国际社会能够确信伊朗没有机会拥有核武器。”
英国政府表示，谈判过程“极为艰苦”，最终协定的细节十分重要。
“这样的结果已经远远超出了许多人此前的预期，可为达成非常好的协议打下良好基础。不过还有更多的工作要做，”英国外交大臣夏文达在声明中称。
俄罗斯指出，该协议令伊朗能够在解决问题和冲突中发挥更加积极的作用，从而对中东地区安全形势带来正面影响。
然而以色列称，各方庆祝达成框架协议“脱离了痛苦的现实状况”，并表示将继续劝说世界大国最后不要达成一个糟糕的协议。(完)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)