《综述》伊朗与六国达成初步协议，为全面解决伊核问题扫清道路

美国国务卿克里对记者表示，还有许多技术细节需要确定，包括有可能解除联合国武器禁运，以及Arak重水反应堆与Fordow地下工厂更新改造的问题。

“我们就细节问题已经达成的政治谅解，为我们寻求达成良好协议的努力打下坚实基础，”他说。

法国总统奥朗德对该框架协议表示欢迎，但称：“法国将保持警惕...以保证确立可信且可核实的协议，让国际社会能够确信伊朗没有机会拥有核武器。”

英国政府表示，谈判过程“极为艰苦”，最终协定的细节十分重要。

“这样的结果已经远远超出了许多人此前的预期，可为达成非常好的协议打下良好基础。不过还有更多的工作要做，”英国外交大臣夏文达在声明中称。

俄罗斯指出，该协议令伊朗能够在解决问题和冲突中发挥更加积极的作用，从而对中东地区安全形势带来正面影响。