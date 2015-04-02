美元汇率：美元升值导致出口商品更加昂贵--美国总统奥巴马

路透肯塔基州路易斯维尔4月2日 - 美国总统奥巴马周四罕见地谈及强势美元，称美元升值是由于欧洲和亚洲经济体面临困境。

“美元升值是因为很多人希望将资金放在美国，”奥巴马表示。“这令美国的出口商品更加昂贵。”

奥巴马表示，人们必须继续努力工作让经济继续前行，并批评共和党人把为富人减税、而非投资于职业培训计划作为优先任务的作法。(完)