《焦点》三星电子第一季获利可能续降，投资者对Galaxy S6寄予厚望

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
* 三星第一季获利初估定于周二发布
* 营业利润预计为48亿美元--分析师
* 股价在3月触及逾21个月高点，受业绩复苏希望提振
* 投资者对Galaxy S6智能手机与芯片销售寄予厚望
路透首尔4月3日 - 韩国科技巨擘三星电子 的1-3月获利可能连续第六个季度下降，但投资者押注今年业绩回升，对其芯片销售与新款旗舰智能手机寄望厚望。
三星股价在3月中旬触及逾21个月高位，因券商鉴于该公司业务前景改善，调高了获利预估及其股价目标。三星股价在1-3月上涨了8.6%，而之前一季上涨了12.1%。
投资者相信，获得好评的Galaxy S6及曲面屏版本在本月推出之后将会热卖。而且分析师认为，新款中档机型也将提振销售，更加令人预期三星手机部门获利下滑势头将会结束。
强劲的半导体销售预计也会助长三星业绩反弹。除了记忆体芯片需求稳健之外，三星系统芯片业务预计今年也会恢复盈利。自产的Exynos处理器将用于新款Galaxy手机，而且最近英伟达(Nvidia) 也成为了三星的代工客户。
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)