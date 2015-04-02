《焦点》三星电子第一季获利可能续降，投资者对Galaxy S6寄予厚望

* 三星第一季获利初估定于周二发布

* 营业利润预计为48亿美元--分析师

* 股价在3月触及逾21个月高点，受业绩复苏希望提振

* 投资者对Galaxy S6智能手机与芯片销售寄予厚望

路透首尔4月3日 - 韩国科技巨擘三星电子 的1-3月获利可能连续第六个季度下降，但投资者押注今年业绩回升，对其芯片销售与新款旗舰智能手机寄望厚望。

三星股价在3月中旬触及逾21个月高位，因券商鉴于该公司业务前景改善，调高了获利预估及其股价目标。三星股价在1-3月上涨了8.6%，而之前一季上涨了12.1%。

投资者相信，获得好评的Galaxy S6及曲面屏版本在本月推出之后将会热卖。而且分析师认为，新款中档机型也将提振销售，更加令人预期三星手机部门获利下滑势头将会结束。

强劲的半导体销售预计也会助长三星业绩反弹。除了记忆体芯片需求稳健之外，三星系统芯片业务预计今年也会恢复盈利。自产的Exynos处理器将用于新款Galaxy手机，而且最近英伟达(Nvidia) 也成为了三星的代工客户。