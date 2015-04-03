重发-《焦点》三星电子第一季获利可能续降，投资者对Galaxy S6寄予厚望

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(重发以删除第五段赘字)
* 三星第一季获利初估定于周二发布
* 营业利润预计为48亿美元--分析师
* 股价在3月触及逾21个月高点，受业绩复苏希望提振
* 投资者对Galaxy S6智能手机与芯片销售寄予厚望
路透首尔4月3日 - 韩国科技巨擘三星电子 的1-3月获利可能连续第六个季度下降，但投资者押注今年业绩回升，对其芯片销售与新款旗舰智能手机寄望厚望。
三星股价在3月中旬触及逾21个月高位，因券商鉴于该公司业务前景改善，调高了获利预估及其股价目标。三星股价在1-3月上涨了8.6%，而之前一季上涨了12.1%。
投资者相信，获得好评的Galaxy S6及曲面屏版本在本月推出之后将会热卖。而且分析师认为，新款中档机型也将提振销售，更加令人预期三星手机部门获利下滑势头将会结束。
强劲的半导体销售预计也会助长三星业绩反弹。除了记忆体芯片需求稳健之外，三星系统芯片业务预计今年也会恢复盈利。自产的Exynos处理器将用于新款Galaxy手机，而且最近英伟达(Nvidia) 也成为了三星的代工客户。
“这是三星的复苏年，”LS资产管理公司的基金经理Park Sung-jae称，“股价反应了这种看法。”该资产管理公司持有三星电子股票。
当然，获利复苏预计将是一个渐进过程，且将远低于2013年创下的纪录高位。汤森路透I/B/E/S对41位分析师进行了调查，预估中值显示，第一季营业利润将为5.3万亿韩元(48.2亿美元)，较上年同期的8.5万亿韩元下降38%，因移动设备获利下降。
三星电子将于周二公布第一季获利初估值。
但分析师称基本数据应显示情势的明显改善，一旦Galaxy S6和S6 Edge在全球推出，业绩改善势头将进一步增强。法国巴黎银行的分析师Peter Yu预计今年三星新款手机出货量将达4,400万部，而去年Galaxy S5的出货量估计为3,800万部。
汤森路透I/B/E/S对51位分析师的调查预计，2015年全年三星获利将从2014年的25万亿韩元增至26.5万亿，逆转了年初预计今年获利再度下滑的普遍看法。
Yu在上周给客户的报告中称，“我们相信三星的智能手机业务处于全面复苏阶段。”他还表示，因为新款旗舰手机的推出，他预计的2015年获利28.1万亿韩元最多有15亿美元的上升空间。
三星电子近期获利图表：link.reuters.com/deb23w
(完)
(编译/审校 张涛/于春红/郑茵)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
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