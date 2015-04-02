《独家新闻》IBM营收下滑招致投资者不满，公司急聘顾问商议对策--消息

路透纽约/波士顿4月2日 - 据知情人士透露，国际商业机器(IBM) 公司的一些大股东对公司连续11个季度营收下滑感到失望，他们正寻求维权股东的帮助，以便对公司进行改组，但在Bill Ackman掌管的Pershing Square和Jeffrey Ubben管理的ValueAct那里均遭拒绝。

不愿具名的知情人士称，IBM担心受到知名对冲基金维权股东的攻击，目前正与两家投行合作制定防御计划。

该公司置评表示，“IBM继续执行公司的战略--在数据分析和云计算等成长型领域进行投资，改革核心特许权，并向股东返还资本。我们在立足长远来管理公司。”

这家历史上非常有名的美国科技巨擘当前估值约1,600亿美元，正力争从一家微利硬件厂商转变为云计算软件和服务公司。

当2012年初Virginia Rometty出任执行长时，华尔街期待她能使公司实现成长。分析师称赞这位前系统工程师2002年指导IBM收购普华永道咨询部门(PricewaterhouseCoopers Coopers Consulting)时具有战略眼光。