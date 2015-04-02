《独家新闻》IBM营收下滑招致投资者不满，公司急聘顾问商议对策--消息

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透纽约/波士顿4月2日 - 据知情人士透露，国际商业机器(IBM) 公司的一些大股东对公司连续11个季度营收下滑感到失望，他们正寻求维权股东的帮助，以便对公司进行改组，但在Bill Ackman掌管的Pershing Square和Jeffrey Ubben管理的ValueAct那里均遭拒绝。
不愿具名的知情人士称，IBM担心受到知名对冲基金维权股东的攻击，目前正与两家投行合作制定防御计划。
该公司置评表示，“IBM继续执行公司的战略--在数据分析和云计算等成长型领域进行投资，改革核心特许权，并向股东返还资本。我们在立足长远来管理公司。”
这家历史上非常有名的美国科技巨擘当前估值约1,600亿美元，正力争从一家微利硬件厂商转变为云计算软件和服务公司。
当2012年初Virginia Rometty出任执行长时，华尔街期待她能使公司实现成长。分析师称赞这位前系统工程师2002年指导IBM收购普华永道咨询部门(PricewaterhouseCoopers Coopers Consulting)时具有战略眼光。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元