金砖国家：4月2日股汇市收盘纵览

路透4月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月2日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨1.01%或9.93点，报992.86点。

中国股市：沪综指小幅收升再创逾七年新高，受成长性股票坚挺提振

中国汇市：人民币收盘四连升至两周新高，短线料围绕6.2窄幅震荡

香港股市：恒生指数收涨创七个月高点，受内地资金流入憧憬提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收高1.53%，报53,123.02点，在四个交易日内上涨第三日，自12月初以来首次升逾53,000点。

巴西汇市：巴西雷亚尔连续第四个交易日上涨，兑美元一度升逾1%报在3.14附近。巴西财长Joaquim Levy及总统罗塞夫对实现今年财政节约目标表达了信心，亦提振了雷亚尔。雷亚尔兑美元收报3.1276/92，周三收报3.1718/25。

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南非股市：微幅收低，在美国公布非农就业数据前投资者较为谨慎；周五及下周一南非市场将因公众假期休市。指标Top-40绩优股指数 跌0.17%报46,049点；综合指数 收低0.1%报52,229点。

南非汇市：兰特兑美元触及一周高位，美国非农就业数据公布前美元下跌

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印度股市：周四及周五因公众假期休市，下周一恢复交易。

印度汇市：休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨2.55%，报933.580点；MSCI明晟俄罗斯指数 升3.07%，报511.40点。