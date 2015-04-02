金砖国家：4月2日股汇市收盘纵览

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透4月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月2日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨1.01%或9.93点，报992.86点。
中国股市：沪综指小幅收升再创逾七年新高，受成长性股票坚挺提振
中国汇市：人民币收盘四连升至两周新高，短线料围绕6.2窄幅震荡
香港股市：恒生指数收涨创七个月高点，受内地资金流入憧憬提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收高1.53%，报53,123.02点，在四个交易日内上涨第三日，自12月初以来首次升逾53,000点。
巴西汇市：巴西雷亚尔连续第四个交易日上涨，兑美元一度升逾1%报在3.14附近。巴西财长Joaquim Levy及总统罗塞夫对实现今年财政节约目标表达了信心，亦提振了雷亚尔。雷亚尔兑美元收报3.1276/92，周三收报3.1718/25。
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南非股市：微幅收低，在美国公布非农就业数据前投资者较为谨慎；周五及下周一南非市场将因公众假期休市。指标Top-40绩优股指数 跌0.17%报46,049点；综合指数 收低0.1%报52,229点。
南非汇市：兰特兑美元触及一周高位，美国非农就业数据公布前美元下跌
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印度股市：周四及周五因公众假期休市，下周一恢复交易。
印度汇市：休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨2.55%，报933.580点；MSCI明晟俄罗斯指数 升3.07%，报511.40点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.67%至56.650卢布；卢布兑欧元 升0.48%至61.678卢布。(完) (整理 于春红; 审校 杜明霞)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元